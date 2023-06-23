Стало известно, кто оказался в санкционном списке из 11-го пакета ограничений, принятых Евросоюзом и вступившего в силу сегодня. В перечне оказались 71 человек и 33 структуры.

Полный список приведен в документе на сайте Еврокомиссии.

Евросоюз включил в новый пакет антироссийских санкций начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России генерал-полковника Александра Лапина. В качестве основания для включения военачальника в список указано то, что руководимые им войска "принимают непосредственное участие" в боевых действиях в Украине. Как считают в Евросоюзе, Лапин "несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В санкционный список также попал "ЧВК Вагнер центр". На сайте организации говорится, что это "инновационный центр, технопарк и современный коворкинг для настоящих патриотов", который станет "местом притяжения людей, предприятий, которые хотят создавать и развивать проекты и технологии для повышения обороноспособности и безопасности России". В ЕС отмечают, что работа этого центра тесно связана с ЧВК "Вагнер" "через Евгения Пригожина".

"Он [центр] несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.

Среди других попавших под санкции физлиц замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, "министр культуры Крыма" Татьяна Манежина, а также губернаторы Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского края Александр Гусев, Вениамин Кондратьев и Владимир Владимиров. Ограничительные меры также введены против бизнесмена Артема Усса - сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса. Под санкциями теперь числятся политолог Сергей Караганов (недавно опубликовавший статью с подзаголовком "Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы"), пресс-секретарь "Роснефти" и ведущий телепередач Первого канала, в том числе "Однако", Михаил Леонтьев, корреспондент "Известий" Виктор Синеок, военкоры Евгений Поддубный, Андрей Медведев, Семен Пегов, Александр Сладков и сын бывшего генпрокурора РФ Артем Чайка.

Напомним, постпреды Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России 21 июня.

До этого послы Евросоюза долго не могли договориться по поводу проекта 11-го пакета санкций против России.