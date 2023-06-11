Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях СНБО в отношении 178 физических лиц.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Среди попавших под санкции - судьи РФ, в том числе судьи Конституционного суда (включая главу суда Валерия Зорькина), а также украинские судьи, перешедшие на сторону России.

Напомним, Зеленский сообщил о введении новых санкций против юридических и физических лиц, обслуживающих ВПК России. Он также анонсировал скорое введение еще более масштабных санкционных пакетов.

Ранее мы писали, что 27 мая президент Украины ввел в действие решение СНБО о новых санкциях в отношении россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц. Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.

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