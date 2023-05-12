Центр противодействия дезинформации при СНБО приводит дайджест западных СМИ на предмет дезинформации и манипуляции.

Так, дезинформацией ЦПД обозначил заявление американского публициста Джексона Хинкла, который на своей странице в Twitter написал "Россия своими силами воюет в Третьей мировой войне и побеждает".

Также дезинформацией называют тезис польского журналиста Анджея Шлезака, котрый в Mysl Polska он написал:

"Польша опустошена внутренне как государство, разоруженное, лишенное союзников, которые могли бы поддержать его в случае неизбежного столкновения с Россией. Это как пьяный прыгун с трамплина на сельской вечеринке, которого покинули коллеги-тяжеловесы и он беспомощно принимает удары от разъяренных тяжеловесов, которых оскорблял и тыкал".

К манипуляциям отнесено заявление американского публициста Ноама Хомского в интервью The New Statesman.

Он, в частности, заявил: "Когда США и Великобритания начинают войну – пощады не жди. Они уничтожают все: коммуникации, транспортные сети, энергосистемы – все благодаря чему общество функционирует. В Украине подобное не происходит, хотя Россия, безусловно, могла бы так поступить".

Как писала "Страна", Британия заявляла о дезинформации РФ по поводу снарядов из обедненного урана.

Также в Пентагоне признались, что до смерти напуганы ChatGPT, который назвали "идеальным инструментом для дезинформации".