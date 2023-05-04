Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейг Мартелл заявил, что опасается систем генеративного ИИ наподобие ChatGPT.

Об этом он признался в интервью Breaking Defense.

У Мартелла спросили о его мыслях насчет генеративного ИИ.

"Да, я напуган до смерти. Вот мое мнение", — привело издание его ответ.

По словам Мартелла, подобные системы не понимают контекст, но при этом "авторитетно" отвечают на вопросы.

"Поэтому вы доверяете ей (системе — Ред.), даже когда она ошибается. И это означает, что она идеальный инструмент для дезинформации", — пояснил он.

У Пентагона нет инструментов, чтобы выявлять дезинформацию и предупреждать о ней, добавил собеседник издания.

Ранее Илон Маск говорил, что искусственный интеллект представляет угрозу человечеству, хотя и обладает большим потенциалом. По его мнению, человечество должно быть в определенной степени обеспокоено из-за опасности, которую несет в себе искусственный интеллект.

Также сооснователь компании Apple Стив Возняк заявлял, что регулирование искусственного интеллекта необходимо для защиты людей от злоумышленников.