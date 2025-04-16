В среду, 16 апреля, в Украине идет 1148-й день войны с Россией.

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Последние новости

11.15 Следом Верховная Рада продлила до августа и мобилизацию.

Единственный против - снова Алексей Гончаренко.

10.59 Верховная Рада проголосовала за продление военного положения до августа.

Против проголосовал один депутат - Алексей Гончаренко.

10.28 Шую Ивановской области РФ атаковали дроны.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают, что БПЛА летели в сторону военного городка, после чего прогремели взрывы.

Оппозиционные российские паблики, тоже ссылаясь на местных жителей, пишут, что была атакована 112-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 03333). По данным украинских каналов, именно ее военные нанесли ракетный удар по Сумам на выходных.

Минобороны РФ заявляет о поражении семи дронов. Паблики утверждают, что это были БПЛА "Лютый".

9.32 Еще фото ледовой арены в Херсоне, по которой РФ утром ударила КАБами.

8.18 Утром россияне нанесли авиаудары по Херсону.

Власти заявили о прилете КАБов и артиллерии по микрорайону Таврический.

Местные паблики публикуют фото и видео.

На последнем видео - глава ГВА Мрочко, который попал под повторный удар.

Российские паблики пишут, что прилет был по Ледовому дворцу.

Также в центре от обстрела погиб мужчина.

7.40 Российская армия продвинулась возле Надеждовки (западный край выступа южнее Покровска) и в районе Сухой Балки (южнее Торецка).

Об этом сообщает паблик Deep State.

По его данным, ВСУ восстановили позиции в районе Возрождения южнее Покровска и в Днепроэнергии севернее Великой Новоселки.