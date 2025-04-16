Анализируем итоги 1148-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российская армия продвинулась на Покровском направлении возле Надеждовки - на западном крае выступа южнее Покровска, у границ Днепропетровской области.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State. Заявляется, что ВСУ при этом восстановили позиции в районе Возрождения южнее Покровска

Также есть продвижение РФ в районе Сухой Балки южнее Торецка. Там наступление идет с ежедневным захватом новых территорий (детальнее о боях на этом направлении мы рассказывали здесь).

Причем сейчас тут образовалось два предположительных "мешка" - к востоку и западу трассы Донецк-Константиновка. Российское минобороны сегодня заявило о захвате Калиново.

В целом тактический план, видимо, состоял в ликвидации крупного "кармана" украинской обороны к юго-западу от Торецка, где до двадцатых чисел марта наблюдалось определенное затишье.

Судя по динамике карты Deep State с 21 марта, этот "карман" уже как минимум разрезан на две части. При этом российские паблики ждут контратак ВСУ на этом направлении.

К обстрелам. Сегодня утром россияне нанесли удар КАБами и артиллерией по Херсону. В том числе, под обстрел попал глава городской военной администрации Мрочко.

Местные паблики заявили, что удар наносился по ледовому дворцу.

Беспилотники сегодня атаковали город Шуя Ивановской области РФ. Местные паблики пишут, что беспилотники летели в сторону военного городка, после чего прогремели взрывы. На кадрах видно, как дрон пикирует и взрывается на земле.

Оппозиционные российские паблики также со ссылкой на местных жителей пишут, что атакована была 112-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 03333). Украинские паблики пишут, что имено она атаковала ракетами Сумы на выходных.

Минобороны РФ заявляет о сбитии семи дронов. Паблики пишут, что это были БПЛА "Лютый".

Российские военные тем временем заявляют, что начали управлять дронами на фронте, находясь в тысяче километров от зоны боевых действий.

Пример показал на видео командир бригады "Эспаньола" Станислав Орлов (Испанец), который в момент, как заявлено, поражения цели на фронте в районе Часов Яра находился в одной из башен "Москва-Сити".

Также поступает все больше данных, что РФ увеличила дальность своих FPV-дронов. Они залетают уже в Запорожье, до которого от линии фронта более 30 километров. Об этом пишут украинские военные паблики.

Продлят ли мораторий на удары по энергетике?

Завтра истекает 30-дневный срок, который установила РФ для действия моратория на удары по энергообъектам. Этот срок в Москве отсчитывают от разговора Путина и Трампа 18 марта.

Будут ли в России его продлевать - пока неясно. "По вопросу моратория на удары по объектам энергетики Украины информации пока нет, при появлении решений Кремль своевременно проинформирует", - заявил сегодня спикер Кремля Песков.

В то же время Украина отсчитывает действие моратория от 25 марта - с момента переговоров Киева и Вашингтона в Эр-Рияде. До этого Украина наносила удары по российским эгнергообъектам.

Стороны сейчас практически ежедневно обвиняют друг друга в нарушениях моратория.

Однако, что важно, как минимум с 25 марта обоюдных ударов по крупным энергообъектам вроде НПЗ, нефтебаз или электростанций не наблюдалось.

То есть, в целом ситуация с безопасностью энергообъектов за время действия двустороннего моратория сильно улучшилась.

Также что пока неясно, откажутся ли Украина и Россия от энергоперемирия. Тем более, что при выходе из него любая из сторон автоматически получит негативную реакцию со стороны Белого дома, который сейчас выступает за максимальное снижение интенсивности боевых действий.

Рада продлила военное положение. Что дальше?

Сегодня Верховная Рада в 15-й раз проголосовала за продление военного положения и мобилизации. Они продлятся до 6 августа. Но, в отличие от всех предыдущих 14-ти голосований, сейчас этот процесс вызвал политическое бурление. Впервые с начала полномасштабной войны в Раде прозвучала критика продления.

Порошенко заявил, что власти используются режим военного положения для "построения в стране авторитарного режима".

А нардеп от той же политсилы Алексей Гончаренко проголосовал против обоих законопроектов - по причине отсутствия сроков демобилизации, а также методов работы ТЦК.

"Есть две ключевые причины. Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет. Месяцами обещали – них@ра не сделали. Сейчас наши военные, защищающие свою страну от оккупантов, наименее защищены этой же страной. Практически находятся в рабстве. Даже в тюрьме есть конечный срок – здесь нет. И нашу власть это устраивает. Вторая. ТЦК. Они до сих пор существуют. До сих пор продолжают бусификацию. Людей до сих пор упаковывают на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать. К людям относятся как к животным. Эффективность отрицательная. Количество СОЧ (самовольное оставление части, СЗЧ - укр. - Ред.) – максимальное. Но это продолжается. Наши власти и это устраивает. Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продлению военного положения – я буду голосовать против", - заявил Гончаренко.

Накануне голосования глава Рады Стефанчук начал угрожать депутатам, что проведет "кастинг Путина" в парламенте - из тех, кто не поддержит военное положение. Другие "Слуги народа" также высказывали угрозы в адрес тех, кто против продления.

По итогу за продление военного положения и мобилизации проголосовало более 350 нардепов (против один - Гончаренко).

Отметим, повторимся, что такая буря вокруг этого вопроса поднялась впервые. Что, вероятно, и является одной из причин по которой Зеленский внес вопрос в Раду сильно заранее до истечения срока действия военного положения.

Несмотря на распространенный скептицизм относительно перспектив прекращения огня на фоне того, что Путин выдвинул условия, которые не факт, что Трамп сможет или захочет выполнить, все ж таки в Киеве далеко не все уверены в том, что переговоры между Вашингтоном и Москвой зайдут в тупик и закончатся провалом.

На Банковой есть определенное беспокойство относительно общения представителя Трампа Уиткоффа и Путина. Особенно возросло оно после того, как Трамп на днях заявил, что ожидает хороших предложений по прекращению огня, а Уиткофф сказал о прогрессе в переговорах и что "мы стоим на пороге чего-то очень важного".

В Киеве имеются опасения, что американцы могут согласиться на ряд российских условий завершения войны, которые для Зеленского категорически неприемлемы. В том числе - и касательно проведения выборов с намеком на необходимость ухода действующего президента Украины с занимаемого поста.

Слухи об этом ходят упорные и уже давно. Правда, никаких подтверждений, того, что американцы выдвигают или намерены выдвинуть такие условия пока нет.

Однако есть и другой, параллельный, процесс, который также для украинских властей потенциально опасен в плане отношений с США - обсуждение сделки о недрах. В западных СМИ пишут, что американцы от своих главных требований не отступают (фактическое признание уже оказанной Украине помощи в качестве долга перед Америкой), хотя в Киеве считают их заведомо неприемлемыми. Трамп уже пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если тот откажется подписывать сделку. И уже пошли слухи, что Вашингтон готовит санкции против ближайшего окружения президента Украины, включая Ермака.

Да и риторика Трампа в отношении Зеленского вновь становится негативной.

То есть, на 100% нельзя исключать вариант, при котором Вашингтон решит оказать жесткое давление на Зеленского для принуждения его к заключению сделки по недрам и/или для согласия на условия прекращения огня, которые Киев сейчас принимать не хочет.

В такой ситуации, Офис президента, похоже, решил сыграть на опережение.

"Сейчас можно собрать всех депутатов призывами сплотиться, напоминаниями о трагедиях Кривого Рога и Сум. Но никто не знает, как будут обстоять дела через две недели, если просочится информация о возможных договоренностях между Вашингтоном и Москвой. И если будут проступать контуры некоего соглашения, и прекращение огня станет его частью, то депутаты начнут колебаться, задавать вопросы. Тогда собрать их для голосования за продление военного положения будет значительно сложнее. Поэтому Банковая и решила сыграть на опережение", - говорит "Стране" источник в парламенте.

Важный момент и по поводу продления мобилизации. Как известно, ее остановка является одним из двух публично озвученных условий Путина для согласия РФ на перемирие (второе условие - прекращение поставок западной помощи Украине). Зеленский, продлевая мобилизацию, показывает, что это условие выполнять точно не намерен.

А обществу дают понять, что не нужно ждать скорого возвращения к мирной жизни. Даже если вдруг в ближайшие недели будет достигнуто прекращение огня, то страна все равно до августа продолжит жить по законам военного времени с принудительной мобилизацией, границами на "замке" для мужчин, с отсутствием для военных возможности демобилизации. Но как на это отреагирует армия и общество - это отдельный вопрос. Если будет объявлено перемирие, но границы продолжат оставаться закрытыми, мужчин будут как и раньше ловить военкомы, а военные не смогут демобилизоваться, и при этом еще и выборы непонятно когда будут, то это может вызвать сильное внутреннее напряжение в стране. Потенциально для власти очень опасное.

Правда, Зеленский имеет возможность отменить военное положение досрочно просто своим указом даже без утверждения его Радой.

Но, в любом случае, через продление военного положения президент как бы хочет показать всем, что именно он будет решать когда состоятся выборы и состоятся ли они вообще в обозримом будущем, стремясь таким образом в зародыше пресечь внутриполитическое брожение на фоне не очень пока понятных перспектив и условий переговорного процесса по завершению войны.

Однако, это его планы и стратегия укрепления собственной позиции, которые могут войти в сильное противоречие с тем, как видит ситуацию Трамп со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Впрочем, такая ситуация может возникнуть только в одном случае: если Россия договорится с США об условиях прекращения огня, среди которых будет, например, отмена военного положения и мобилизации, а также проведение выборов. После чего Трамп начнёт побуждать к этому Зеленского.

Но пока очень большой вопрос сможет ли Москва вообще о чем-либо договориться с Вашингтоном по Украине. И этот вопрос ключевой. От него зависят все дальнейшие события.

Подробнее о ситуации вокруг продления военного положения - читайте в статье журналиста "Страны" Дениса Рафальского.

Условие Трампа и цели РФ

В США вчера снова заявили, что в переговорах с Москвой продвижения не будет, пока РФ не согласится на прекращение огня.

Сперва об этом заявила спикер Белого дома Ливитт.

"Существуют стимулы для Москвы, чтобы прекратить эту войну, возможно, речь идет об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами. Но для начала мы должны увидеть режим прекращения огня. И президент, и его специальный посланник Стив Уиткофф четко донесли это до российской стороны", - сказала Ливитт.

Затем аналогичное заявление, но в более жесткой риторике, сделала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится", - заявила она, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций и налаживания экономических связей с РФ.

По ее словам, ракетный удар РФ по Сумам "породил еще больше вопросов относительно того, "то действительно хочет мира и прекращения огня". Брюс назвала войну в Украине "мясорубкой", в которой "ничего не изменилось".

При этом представитель Трампа Уиткофф накануне заявлял, что сделка между США и РФ по завершению войны в Украине уже близка.

Американские СМИ при этом пишут, что внутри администрации Трампа есть разногласия по российскому вопросу. Госсекретарь Рубио и спецпредставитель Келлог настаивают на ужесточении линии в отношении РФ. В то время как Трамп доверяет Уиткоффу, который заявляет, что Путин хочет мира и с ним нужно продолжать переговоры.

При этом создается впечатление, что даже в случае тупика в переговорах с Москвой, на рельсы масштабной военной поддержки Киева Трамп скорее всего не вернется. Такой вывод можно сделать из недавних публикаций двух западных СМИ.

The Economist со ссылкой на источники пишет, что администрация Трампа не поддерживает стремление Европы продолжать военную помощь Украине и вряд ли сама одобрит новые пакеты.

"Представители Пентагона недавно задали вопрос одному из союзников о том, почему он все еще поставляет оружие Украине, и этот вопрос был проигнорирован. Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины. При такой хаотичной администрации, трудно отличить истинный сигнал от шума", - пишет издание.

При этом одобренные при Байдене американские пакеты военной помощи закончатся в ближайшие месяцы, а новые не предвидятся. В то же время, напоминает издание, Штаты выводят войска и оборудование из Жешува, важнейшего логистического центра в Польше, через который в Украину поступает оружие, передавая свои обязанности европейцам.

Более того, Трамп не хочет поставлять Украине оружие даже за деньги, пишет Bild, комментируя ответ Трампа на предложение Зеленского купить Patriot и ракет к ней на $50 миллиардов, который прозвучал как отказ.

«Знаете, он (Зеленский) всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете её выиграть. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты», - ответил Трамп на вопрос о возможности продажи Patriot.

Газета Politico со ссылкой на источники пишет, что Трампа "раздражал" теплый прием, оказанный Зеленскому в Европе после скандала в Овальном кабинете.

"Трампа, как говорят, раздражали события того воскресенья — не только визит Зеленского к королю Британии, но и вид Европы, обнимающей его. Британский чиновник сказал, что команде Трампа "не понравилось, как это выглядело… как все это произошло", и предположил, что реакция США подтолкнула Великобританию к оказанию большего давления на Украину, чтобы она села за стол переговоров в последующие дни", - пишет издание.

А следующим вечером Зеленский "вновь разозлил" Трампа, заявив в интервью, что мирное соглашение все еще "очень, очень далеко". Некоторые чиновники считают, что это стало "спусковым крючком", побудившим Трампа прекратить военную помощь Украине через 24 часа.

Несколько недель после этого Франция и Британия пытались сгладить ситуацию, но "отношения между американским президентом и его украинским коллегой по-прежнему остаются напряженными".

Что было заметно и по реакции Трампа на недавнее интервью Зеленского американскому телеканалу CBS, который находится в конфликте с президентом США.