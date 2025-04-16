Вчера президент Владимир Зеленский снова внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней. А сегодня за него проголосовала Рада. Проголосовала почти единогласно. Против был только один нардеп - Алексей Гончаренко.

Это произошло на фоне курсирующих слухов о том, что США и РФ все ж таки продвигаются в направлении прекращения огня (на которое уже дала согласие Украина).

И одним из обсуждаемых вопросов называется смена власти в Украине - новые выборы или уход Зеленского сразу после перемирия. Насколько эти слухи достоверны судить трудно, но в украинских политических кругах они обсуждаются широко, вдохновляя противников Зеленского и внося сомнения в ряды его соратников.

Это уже проявилось накануне сегодняшнего голосования, когда впервые с начала полномасштабной войны в Раде прозвучала критика продления военного положения. А руководство парламента и "слуги народа" начали угрожать тем, кто за него не проголосует и называть их "российскими консервами".

В таких условиях продление военного положения, при котором выборы проводить нельзя, выглядит как сигнал от Банковой всем внешним и внутренним силам - Зеленский отдавать власть не намерен и пока именно он контролирует ситуацию в стране. В том числе и решая когда должны пройти выборы. В условиях продления военного положения до августа, самый ранний срок, когда могут пройти президентские выборы, это ноябрь (при условии, что, к тому времени, завершится война). При этом, при желании, военное положение можно будет продлить и далее под разными предлогами, даже в случае заключения перемирия. И тогда выборы перенесутся аж на следующий год. В то же время, военное положение могут отменить и досрочно.

Важный момент и по поводу продления мобилизации. Как известно, ее остановка является одним из двух публично озвученных условий Путина для согласия РФ на перемирие (второе условие - прекращение поставок западной помощи Украине). Зеленский, продлевая мобилизацию, дает понять, что это условие точно выполнять не будет.

Все это явно не упрощает и без того сложный переговорный процесс между США и Россией о перемирии в Украине, так как добавляет аргументов тем силам в РФ, которые выступают против него.

Впрочем, это еще не значит, что переговоры окончательно провалились. Военное положение и указ о продлении мобилизации можно отменить досрочно в любой момент.

Главный вопрос в том, удастся ли американцам тем или иным образом договориться с россиянами по прекращении огня. И если да, то найдутся ли у Трампа аргументы для Зеленского, чтоб он "сдал назад" и с военным положением, и с мобилизацией.

Подробнее о последствиях продления военного положения и мобилизации читайте в статье "Страны".

Продлили до августа

Президент Зеленский опять предложил Верховной Раде продлить военное положение (ВП) на 90 дней. Соответствующий законопроект №13172 был зарегистрирован в парламенте во вторник, 15 апреля. Законодательный акт вступит в силу 9 мая, таким образом срок ВП будет увеличен до 6 августа 2025 года. Представит проект парламентариям секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко. В придачу шел и законопроект № 13173 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации".

За оба законопроекта Рада проголосовала сегодня.

Это уже 15-е продление ВП, однако сейчас обстановка вокруг него сильно отличалась от предыдущих.

Как писала "Страна", некоторое время тому назад пошли разговоры, что военное положение не будет продлено в очередной раз, так как в конце апреля возможно удастся договориться о прекращении огня. Толчком стала, в том числе, публикация в The Economist, в которой говорилось, что в ОП рассматривают сценарий в случае остановки войны и непродления ВП "быстрых" выборов президента якобы уже в июле. Это позволило бы серьезно ослабить потенциальных конкурентов нынешнего главы государства, которые бы, не имея ресурсов властей, не успели бы серьезно подготовить свою избирательную кампанию.

Что Офис президента будет действовать по такому плану, там быстро опровергли. В том числе, и через продление военного положения.

На то, что этот вопрос был внесен задолго до истечения срока предыдущего указа, возможно, ОП подтолкнули несколько моментов. Прежде всего, серьезное оживление политических процессов в Украине. Как уже не раз писала "Страна", приход нового американского президента Дональда Трампа и его линия на прекращение боевых действий в Украине вселили надежду в часть украинских элит, что в случае остановки войны будет отменен ВП, и начнется предвыборная кампания, которая дает шанс на смену власти в стране.

Разные группы влияния активизировались, причем не только на внутренней, но и на внешней арене. Некоторые пытаются даже выстроить собственные отношения с республиканской администрацией, чем вызывают серьезное раздражение у ОП. Опасно для Банковой еще и то, что в Раде началось определенное брожение. Это заметно и по формально президентской фракции "Слуги народа" (СН), одна часть членов которой тяготится депутатской работой и пристальным вниманием к своим доходам и расходам, а другая подозревает, что пора искать запасной политический "аэродром", так как в новые проекты Зеленского (если таковые будут) возьмут не всех.

Устраивают свою политическую судьбу и участники депгрупп-сателлитов власти, все чаще пренебрегая законодательной работой, что оборачивается проблемами для Банковой со сбором голосов в сессионном зале.

Зеленский, продлевая военное положение, демонстрирует всем, что выборов в ближайшие месяцы точно не будет, вне зависимости от того, удастся ли заключить соглашение о прекращении огня. И даже если ВП не продолжится после 6 августа, то с учетом положенных по закону 90 дней на президентскую кампанию, выборы главы государства могут быть только в ноябре. И то если срок подготовки к первым послевоенным выборам вообще не увеличат, на что намекал глава Центризбиркома Олег Диденко.

Собственно, это и стало причиной начала политического бурления в парламенте вокруг 15-го голосования за продление.

Так, находящийся под санкциями СНБО экс-президент Петр Порошенко заявил, что власть использует военное положение "для построения авторитарного режима". Он обращает внимание на то, что вопрос о продлении ВП выносится "слишком рано".

"Сейчас вносится очередное продление военного положения. Мы точно знаем, что его нужно голосовать! Но почему за месяц до истечения? Мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима. Узурпация власти не может быть сегодня целью", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.

А депутат его фракции Алексей Гончаренко заранее заявил, что будет голосовать против продления мобилизации и военного положения в Украине.

"Есть две ключевые причины. Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет. Месяцами обещали – них@ра не сделали. Сейчас наши военные, защищающие свою страну от оккупантов, наименее защищены этой же страной. Практически находятся в рабстве. Даже в тюрьме есть конечный срок – здесь нет. И нашу власть это устраивает. Вторая. ТЦК. Они до сих пор существуют. До сих пор продолжают бусификацию. Людей до сих пор упаковывают на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать. К людям относятся как к животным. Эффективность отрицательная. Количество СОЧ (самовольное оставление части, СЗЧ - укр. - Ред.) – максимальное. Но это продолжается. Наши власти и это устраивает. Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продлению военного положения – я буду голосовать против", - заявил Гончаренко.

Позже он также написал, что "если сегодня Рада не поддержит продолжение военного положения и мобилизации - ничего страшного не произойдет. У нас все действует до 9 мая. Конца света не состоится".

"Но это (непродление военного положения - Ред.) станет хорошим давлением на власть, чтобы наконец был внесен законопроект о конечных сроках службы и о реформах, которые так необходимы нашему государству прямо сейчас. Поэтому не сейте панику и давайте вернем субъектность Рады. И начнем работать на людей, а не на Офис президента", - заявил Гончаренко.

Также резко против продления военного положения выступил уехавший из Украины нардеп Артем Дмитрук.

"Общей мировой командой "за мир" - назовём её так - было принято решение об остановке боевых действий, непродлении военного положения и мобилизации с 9 мая и проведении выборов примерно 10 августа. При этом - выборы без Зеленского. А также возможен вариант введения временного правительства, согласованного всеми участниками процесса. Тогда выборы откладываются на неопределённый срок - до стабилизации и легитимизации ситуации в стране", - заявляет Дмитрук.

Теперь же, по его мнению, Трамп может начать "реальные действия против Зеленского и его окружения: реальное публичное освещение уголовных дел и санкции, которые пылятся на полках в США".

На все это очень резко отреагировало руководство парламента и нардепы от "Слуги народа".

Спикер Стефанчук приравнял тех, кто проголосует против продления к агентам Путина, другие депутаты от "слуг" назвали таковых "российскими консервами". В том же духе высказался и глава фракции СН Давид Арахамия.

По итогу за продление проголосовало более 350 депутатов, а единственным кто голосовал против стал Алексей Гончаренко.

Однако, повторимся, сама дискуссия о том, нужно ли продлевать военное положение в Раде возникла впервые с начала полномасштабного вторжения.

И это, вероятно, и является одной из причин по которой Зеленский решил его продлить сильно заранее.

Миссия Уиткоффа в Москве и тревога в Киеве

Несмотря на общий скептицизм среди экспертов относительно перспектив прекращения огня на фоне того, что Путин выдвинул условия, которые не факт, что Трамп сможет или захочет выполнить, все ж таки в Киеве далеко не все уверены в том, что переговоры между Вашингтоном и Москвой зайдут в тупик и закончатся провалом.

По данным источников "Страны", на Банковой есть определенное беспокойство относительно общения представители Трампа Уиткоффа и Путина. Особенно возросло оно после того, как Трамп на днях заявил, что ожидает неких хороших предложений по прекращению огня, а Уиткофф сказал о прогрессе в переговорах и что "мы стоим на пороге нечто очень важного".

В Киеве есть опасения, что американцы могут согласиться на ряд российских условий завершения войны, которые для Зеленского категорически не приемлемы. В том числе - и касательно проведения выборов с намеком на необходимость ухода нынешнего президента Украины с занимаемого поста.

Слухи об этом ходят упорные и уже давно. Правда, никаких подтверждений, того, что американцы выдвигают или намерены выдвинуть такие требования пока нет.

Однако есть и другой, параллельный, процесс, который также для украинских властей потенциально опасен в плане отношений с США - обсуждение сделки о недрах. В западных СМИ пишут, что американцы от своих главных требований не отступают (фактическое признание уже оказанной Украине помощи в качестве долга перед Америкой), хотя в Киеве считают их заведомо неприемлемыми. Трамп уже пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если тот откажется подписывать сделку. Что это будут за проблемы он не уточнил, но уже пошли слухи, что Вашингтон готовит санкции против ближайшего окружения президента Украины, включая Ермака.

Да и риторика Трампа в отношении Зеленского в последние дни вновь стала преимущественно негативная.

То есть, на 100% нельзя исключать вариант, при котором Вашингтон решит оказать жесткое давление на Зеленского для принуждения его к заключению сделки по недрам и/или для согласия на условия прекращения огня, который Киев сейчас принимать не хочет.

В такой ситуации, Банковая, похоже, решила сыграть на опережение.

"Сейчас можно собрать всех призывами сплотиться, напоминаниями о трагедиях Кривого Рога и Сум. Но никто не знает, как будут обстоять дела через две недели, если просочится информация о возможных договоренностях между Вашингтоном и Москвой. И если будут проступать контуры некоего соглашения, и прекращение огня станет его частью, то депутаты начнут колебаться, задавать вопросы. Тогда собрать их для голосования за продления военного положения будет значительно сложнее. Поэтому Банковая пошла на опережение", - говорит "Стране" источник в парламенте.

Кроме того, как считают эксперты, это и сигнал Трампу.

"Сигнал предназначается, в первую очередь, Трампу. Зеленский хочет показать Белому дому, что до августа точно никаких изменений во внутренней политике не будет. Но не только Трампу, а всем - и внутри страны - он хочет показать, что ситуация им контролируемая, и разброда и шатания нет. И во всем, что касается Украины, в самой Украине нужно говорить только с ним", - объясняет политолог Руслан Бортник "Стране".

Обществу также дают понять, что не нужно ждать скорого возвращения к мирной жизни. Даже если вдруг в ближайшие недели будет достигнуто прекращение огня, то страна все равно как минимум до августа продолжит жить по законам военного времени с принудительной мобилизацией, границами на "замке" для мужчин, с отсутствием для военных возможности демобилизации. Правда, как на это отреагирует армия и общество - это отдельный вопрос. Если будет объявлено перемирие, но границы продолжат оставаться закрытыми, мужчин будут как и раньше ловить военкомы, а военные не смогут демобилизоваться, и при этом еще и выборы непонятно когда будут, то это может вызвать сильное внутреннее напряжение. Потенциально для власти очень опасное.

Правда, Зеленский может отменить военное положение досрочно в любой момент до истечение его срока. Как говорит бывший глава Комитета избирателей Украины Игорь Попов, президент вправе это сделать просто своим указом без утверждения его Радой.

Но, в любом случае, Зеленский, через продления военного положения как бы показывает, что именно он будет решать когда состоятся выборы и состоятся ли они вообще.

Однако, это его планы и стратегия укрепления собственной позиции, которые могут войти в сильное противоречие с тем, как видит ситуацию Трамп со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Впрочем, говорить об этом можно будет только в одном случае: если Россия договорится с США об условиях прекращения огня, среди которых будет, например, проведение выборов. После чего Трамп попытается побудить к этому Зеленского.

Но пока большой вопрос сможет ли Москва вообще договориться о чем-либо с Вашингтоном по войне в Украине. И этот вопрос ключевой. От него зависят все дальнейшие события.