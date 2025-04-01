Большинство украинцев (65,3%) поддерживают проведение выборов после отмены военного положения.

Об этом свидетельствует мартовский опрос Socis.

Еще 26,3% считают, что проведение выборов нужно будет отложить на "определенный срок" после войны.

При этом лидером доверия украинцев является экс-главком Валерий Залужный - ему так или иначе доверяют 62%.

Президент Владимир Зеленский на втором месте - 50,5%. На третьем глава ГУР Кирилл Буданов - 46,2%.

Кроме того, согласно опросу, более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира.

На вопрос: "К какому сценарию развития ситуации в связи с войной вы больше склоняетесь?" - 56,5% ответили: "Поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран ради прекращения войны".

Еще 17,2% поддерживают вариант заморозки: "Приостановка боевых действий и временная заморозка конфликта по современной линии столкновения".

То есть совокупно сторонников компромисса, переговоров и заморозки войны более 70%.

11% хотят воевать до границ 1991 года, 7,7% - до границ 23 февраля 2022 года.

Напомним, согласно опросу, закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус в Конституции готовы 22% опрошенных украинцев.

Ради прекращения огня 32% украинцев готовы отказаться от НАТО, 23% – от членства в Евросоюзе.