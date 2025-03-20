Закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус в Конституции готовы 22% опрошенных украинцев. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова.

На западе Украины больше всего противников такой идеи (74% - "против" 8,4% - "за"), тогда как в центре и на востоке "за" высказались примерно по 25%, а на юге мнения разделились поровну - по 33%.

При этом большинство опрошенных украинцев (56%) высказались против отказа от НАТО для прекращения войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп и его соратники неоднократно заявляли, что против членства Украины в НАТО. И видят отказ от членства как один из элементов "мирной сделки" по завершению войны.

Ранее в Верховной Раде сообщили, что членство Украины в международных организациях, в частности в НАТО является "красной линией" в вопросе перемирия с Россией.

Война в Украине идет 1121-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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