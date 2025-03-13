В Офисе президента фактически отвергли одно из условий президента США Дональда Трампа мирной сделки - отказ от вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник на Банковой.

Как заявил собеседник издания, в Саудовской Аравии руководитель Офиса президента Андрей Ермак представил делегации из США "красные линии" для мирных переговоров.

"Для Украины есть красные линии, в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов на участие Украины в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето", – рассказал источник.

Между тем в феврале советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что США не видят ситуации, при которой Украина вступит в НАТО, а американские войска будут участвовать в ее защите. Советник Трампа добавил, что для Вашингтона тема членства Украины в НАТО не является приоритетной.

А сегодня Трамп дал понять, что рассматривает отказ Украины от вступления в НАТО как часть мирной сделки.