Президент РФ Владимир Путин заявил о согласии на перемирие в Украине, но заявил, что "есть нюансы". В частности, по его словам, перемирие должно привести к "прочному миру и устранению причин кризиса".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В начале выступления Путина поблагодарил Дональда Трампа за то, "что он уделяет урегулированию в Украине столько внимания".

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. Мы за перемирие на 30 суток, но есть нюансы. Мы что, должны будем ВСУ выпустить из Курской области, если они сейчас там заблокированы? Как Украина будет использовать эти 30 дней? Будет продолжать мобилизацию? Будет перевооружать армию? В целом идею мирного завершения конфликта мы поддерживаем, но есть много вопросов, которые нужно обсудить", - сказал Путин.

По его словам, Москва тоже хочет гарантий, что во время 30-дневного перемирия Украина не станет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку солдат и не будет получать оружие.

"Армия РФ наступает почти везде. Непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия. А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Кто определит на протяжении двух тысяч километров, кто что нарушил? Кто будет отдавать приказы и какова будет цена этим приказам? На уровне здравого смысла это всем понятно, это серьезные вопросы. Это все вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон", - добавил президент России.

Также он сообщил, что может созвониться с Трампом и обсудить идею перемирия в Украине.

В общем, как и предполагала "Страна", Путин поддержал идею перемирия, но со своими условиями, а именно прекращение мобилизации в Украине после остановки огня и поставок Украине оружия.

Сегодня помощник Путина Юрий Ушаков назвал перемирие "передышкой для украинских военных" и заявил о необходимости долгосрочного урегулирования конфликта.

Также сегодня в Кремле подтвердили, что обсудят с американскими переговорщиками перемирие в Украине.