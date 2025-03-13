Россия рассмотрит план президента США Дональда Трампа о начале перемирия. Об этом заявил посол РФ в Британии Андрей Келин в комментарии The Wall Street Journal.

"Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня. Но мы прекратим военные операции только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение. Россия неоднократно заявляла, что временное прекращение огня это не вариант для разрешения ситуации. Мы подходим к этому (инициативе США по прекращению огня - Ред.) с большой осторожностью", - заявил Келин.

Он добавил, что в начале войны уже был проект Стамбульских соглашений, однако переговоры сорвались, после чего война снова продолжилась. Отмечается, что в тот момент РФ вывела войска из Киевской и Черниговской областей "в качестве жеста доброй воли" перед возможным соглашением о прекращении огня.

Ранее в Reuters писали, что Россия представила США список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

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