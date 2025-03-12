Если удастся достигнуть договоренности о 30-дневном перемирии, Украина не должна прекращать в это время мобилизацию.

Об этом заявил на брифинге секретарь комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

По его словам, на сегодня есть только предварительные договоренности с партнерами о возможности перемирия, но не известно, пойдет ли на этот шаг Россия.

"В настоящий момент непонятно, кому более выгодно это перемирие. Россияне могут в течение 30 дней накопить силы, спланировать новые операции и начать расшатывание Украины изнутри", - сказал народный депутат от партии "Голос".

Костенко добавил, что перемирие может сорваться в любой момент и будет сложно доказать, кто первый его нарушил.

"Нельзя сказать, что, мол, давайте просто перестанем стрелять в течение 30 дней. Если перемирие состоится, то нужно прописать конкретные шаги, кто за что отвечает", - подчеркнул нардеп.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина согласилась отказаться от своего предложения о "воздушно-морском" перемирии и принять предложение США о полном прекращении огня.

При этом он добавил, что военное положение будет отменено только после окончания войны, а не перемирия. Также до окончания войны не будет выборов.