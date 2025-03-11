Глава правительства Великобритании Кир Стармер поприветствовал соглашение, достигнутое представителями Украины и Соединённых Штатов, согласно которому Киев поддержал прекращение огня по линии фронта сроком 30 дней.

Об этом Стармер заявил в кратком интервью прессе после американско-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Английский политик сказал, что "приветствует" результаты переговоров и "поздравляет президента Трампа и президента Зеленского с выдающимся прорывом".

Макрон также поддержал идею о 30-дневном перемирии на Украине.

Отметим, что ранее Стармер и Макрон выступали лишь за "воздушно-морское"перемирие. Но теперь, как видим, поддерживают уже и полное прекращение огня.

Не исключено, что они, также как и Зеленский, надеются, что Путин отвергнет предложение о прекращении огня и война продолжится как и шла, но уже с американской помощью.

Напомним, перед заявлением Стармера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность ЕС участвовать в переговорах Украины и России.

Напомним, война в Украине идёт уже 1112-й день. Последние новости с главными событиями 11 марта 2025 года – унас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области. При этом он заявил, что угрозы окружения частей на российской территории нет, а ситуация на границе Сумской области с Курщиной находится под контролем Сил обороны Украины. По словам Сырского, отдельные ДРГ и малые пехотные группы РФ пытаются проникать на территорию Украины, но их уничтожают огневыми средствами.

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