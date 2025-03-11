"Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной".

Так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала журналистам встречу представителей президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Саудовской Аравии.

"ЕС готов сыграть свою полную роль вместе со своими партнёрами в предстоящих мирных переговорах", – добавила представитель ЕС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что свобода от энергоресурсов из России досталась Евросоюзу высокой ценой.

Напомним, война в Украине идёт уже 1112-й день. Последние новости с главными событиями 11 марта 2025 года – унас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области. При этом он заявил, что угрозы окружения частей на российской территории нет, а ситуация на границе Сумской области с Курщиной находится под контролем Сил обороны Украины. По словам Сырского, отдельные ДРГ и малые пехотные группы РФ пытаются проникать на территорию Украины, но их уничтожают огневыми средствами.

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