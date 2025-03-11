Российские СМИ пишут, что сегодня ночью была крупнейшая атака беспилотников по РФ с начала войны. А также крупнейший налет на Москву и Московскую область.

В РФ уже трактуют эту атаку как "показательное выступление" Украины накануне встречи с американцами в Саудовской Аравии.

Напомним, на этих переговорах Киев намерен предложить идею частичного перемирия в воздухе и на море при продолжении боевых действий на суше.

Это противоречит плану президента США Дональда Трампа, который выступает за полное прекращение огня.

Также есть большие сомнения в том, что идею частичного "воздушно-морского" перемирия (даже если ее примет Трамп) поддержит Россия. Потому что масштаб ущерба от воздушных ударов по Украине многократно больше, чем от воздушных ударов по РФ (российская армия имеет явное преимущество в воздухе).

Поэтому не исключено, что нынешний удар Украины по РФ имел, в первую очередь, информационное значение - продемонстрировать, что ВСУ также могут наносить масштабные воздушные удары, а потому предложение воздушного перемирия - это "двухсторонний компромисс", а не предложение россиянам пойти на односторонние уступки.

Подействует ли это на американцев и россиян и как именно подействует - увидим в ближайшие дни.

Подробнее о перспективах переговоров в Саудовской Аравии мы писали в отдельном материале.