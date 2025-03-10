Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "многообещающим", но "недостаточным" план Зеленского по прекращению боевых действий на море и в воздухе, сообщает BBC News.

"Я не говорю, что этого достаточно, но это та уступка, которую можно было бы увидеть, чтобы положить конец конфликту", – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Напомним, что Киев хочет предложить воздушное и морское перемирие, при том, что боевые действия на суше будут продолжаться.

Сегодня на Банковой заявили, что выступают против наземного перемирия и не собираются его объявлять. Это противоречит идее Трампа, который призывает к скорейшей остановке огня.

Кроме того, велика вероятность, что РФ, которая имеет преимущество в воздухе и регулярно наносит удары по украинским портам, откажется от идеи "воздушно-морского" перемирия и, таким образом, война продолжится и далее, а мирные переговоры будут фактически сорваны.

Не исключено, что на это и есть расчет Зеленского, а также Франции и Британии, которые его план поддерживают.

Подробнее о перспективах переговоров в Саудовской Аравии мы писали в материале Три вопроса о войне и мире. Договорятся ли на этой неделе о прекращении огня в Украине.