Посол США в Украине Бриджет Бринк продублировала в соцсети Х на украинском языке пост госсекретаря Марко Рубио со словами благодарности президенту США Дональду Трампу за то, что тот защищал Америку в конфликте с Владимиром Зеленским.

"Госсекретарь Рубио: благодарю президента за то, что вы отстаиваете Америку так, как ни один президент никогда не имел смелости сделать раньше. Благодарим, что ставите Америку на первое место. Америка с вами!" - процитировала Бринк публикацию.

У Бринк с Зеленским давний конфликт. Президент Украины требовал ее уволить ещё в прошлом году на встрече с тогдашним госсекретарем США Энтони Блинкеном. Зеленскому не нравилось, что Бринк патронирует критикующих его грантовых активистов.

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