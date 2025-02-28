Белый дом выпустил официальное заявление, в котором привел аргументы в поддержку президента США Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса после встречи с Владимиром Зеленским.

Заявление опубликовано на сайте администрации. Приводим его текст.

Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире, и никогда не позволят, чтобы американский народ эксплуатировали.

Президент Трамп: "Позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт".

По данным ноябрьского опроса Гэллапа, более половины (52%) украинцев хотят скорейшего окончания войны и считают, что Украина "должна быть открыта к уступке части территории в обмен на мир".

С момента объявления военного положения в Украине на военную службу были призваны 1 000 050 украинцев. В октябре 2024 года Украина объявила о призыве еще 160 000 человек, в результате чего общее число призванных украинцев достигнет 1 160 050 человек. Средний возраст украинских военнослужащих составляет 43 года.

"Даже если Запад действительно предоставит все обещанное им оружие, у нас не хватит людей, чтобы его применить", – заявил один из приближенных помощников президента Украины Владимира Зеленского в интервью журналу Time Саймону Шустеру, отметив, что средний возраст украинского солдата уже достиг 43 лет.

Один из ближайших помощников Зеленского заявил изданию Time в 2023 году, что он "[обманывает] себя… У нас нет вариантов. Мы не выигрываем. Но попробуйте сказать ему это". Украинская армия сталкивается с ростом дезертирства, поскольку "плохо обученные и измотанные солдаты уходят в самоволку", а в армии еще больше усугубляется трудности с набором новобранцев и "арестами уважаемых и популярных боевых офицеров".

Президент Трамп: "Вы играете с третьей мировой войной".

Сам Зеленский признал, что ситуация в Украине может привести к третьей мировой войне и что без помощи США они проиграют: "Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, а оттуда перекинуться в Азию, а затем взорваться где-то еще".

Президент Трамп: "Я дал вам "Джавелины", чтобы уничтожить все эти танки. Обама дал вам простыни".

Президент Трамп передал Украине противотанковые ракеты "Джавелин", в то время как Обама предоставил только нелетальную помощь, включая одеяла.

EURACTIV: " Порошенко просит у Обамы оружие, а получает одеяла".

Президент Трамп одобрил продажу летального оружия Украине в 2017 году: "По словам официальных лиц США, новое оружие включает противотанковые ракеты "Джавелин" американского производства".

Президент Трамп одобрил продажу Украине оборонительного летального оружия на сумму 39 миллионов долларов в 2019 году: "В новый пакет войдут противотанковые комплексы "Джавелин", а один американский чиновник заявил, что в него входят 150 ракет и две пусковые установки".

Вице-президент Вэнс: "В октябре вы отправились в Пенсильванию и вели кампанию за оппозицию".

Зеленскому указали на агитацию против президента Трампа в Пенсильвании.

"Зеленский был доставлен в Пенсильванию на самолете ВВС C-17".

Между тем Зеленский поблагодарил Трампа после скандала в Белом доме.

Ранее мы анализировали итоги провальной встречи в Белом доме.