После досрочного отъезда из Белого дома Владимир Зеленский пока не будет покидать США. В его планах - интервью одному из крупнейших американских телеканалов Fox News.

Как сообщают СМИ, беседа может выйти около часу ночи по киевскому времени.

Sky News приводит заявление представителя Белого дома журналистам о том, что Украина должна решить, можно ли перенести встречу президентов, пока Зеленский остается в стране.

Ранее корреспондент британского издания The Telegraph Роланд Олифант заявил, что публичная перепалка между президентом США и украинским лидером "выходит за пределы худшего сценария" для Украины.

Мы анализировали возможные последствия для Украины и лично для Зеленского провала переговоров.