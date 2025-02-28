Зеленский не улетает из США. Он остается, чтобы дать интервью Fox News
После досрочного отъезда из Белого дома Владимир Зеленский пока не будет покидать США. В его планах - интервью одному из крупнейших американских телеканалов Fox News.
Как сообщают СМИ, беседа может выйти около часу ночи по киевскому времени.
Sky News приводит заявление представителя Белого дома журналистам о том, что Украина должна решить, можно ли перенести встречу президентов, пока Зеленский остается в стране.
Ранее корреспондент британского издания The Telegraph Роланд Олифант заявил, что публичная перепалка между президентом США и украинским лидером "выходит за пределы худшего сценария" для Украины.
Мы анализировали возможные последствия для Украины и лично для Зеленского провала переговоров.
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