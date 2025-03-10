Во вторник в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций США и Украины. На ней, как заявляют члены команды президента США Дональда Трампа, Вашингтон поднимет вопрос о скорейшем бессрочном прекращении огня.



Трамп демонстрирует оптимизм, заявляя, что на этой неделе произойдут "хорошие и значимые" события для Украины и России. То есть он надеется на результативные переговоры и на серьезные подвижки в плане завершения войны.



Но будет ли так на самом деле?



Начнем с того, что Украина не поддерживает план Трампа прекращения огня. Киев везет на переговоры свой план, подготовленный вместе с Великобританией и Францией, который противоречит намерениям президента США. Украинские власти будут предлагать не перемирие, а временный мораторий на воздушные удары по инфраструктуре, а также на атаки на море. При этом наземные боевые действия продолжатся. Киев, Париж и Лондон хотят убедить Трампа принять такой план. Авторы этой идеи, вероятно, рассчитывают на то, что Россия отвергнет подобное предложение, ведь воздушные удары РФ наносят Украине больше ущерба, чем России - украинские. После чего Владимир Зеленский и европейцы скажут Трампу: мол, вот видите, мы за мир, а Россия против, поэтому прекращайте переговоры с Владимиром Путиным, возобновляйте помощь Украине, давайте больше оружия и вводите против РФ новые санкции для принуждения к миру, а война будет продолжаться.



Примет ли Трамп такой план – первый главный вопрос недели.



Второй главный вопрос: если Трамп на план о временном моратории на воздушные удары не согласится, а продолжит настаивать на полном прекращении огня, то какова будет реакция Киева? Ответ на него пока не очевиден. С одной стороны, у украинских властей, как указывалось выше, совсем другой план, который не предусматривает полного перемирия. С другой стороны, отказ Трампу может привести к тяжелым последствиям - как минимум к отказу возобновлять военную помощь, как максимум к резкому ужесточению давления Вашингтона на Киев и значительному ухудшению для Украины условий мирной сделки. Собственно говоря, дополнительные условия прекращения огня, если они будут выставлены американцами, могут сыграть немалую роль в том, какое решение примет Зеленский. Будет ли среди них, например, требование проведения выборов после прекращения огня, к чему Банковая относится негативно.



Третий главный вопрос: если Украина согласится на полное прекращение огня, то пойдет ли на него Россия?



Ответ на этот вопрос тоже точно не известен. Хотя официальные спикеры из Москвы продолжают говорить о неприемлемости просто перемирия, в СМИ поступают сигналы, что Путин может при определенных условиях согласиться на прекращение огня. Кроме того, повлиять на отношение к этой идее Кремля может готовность Трампа (если она будет проявлена) отменить санкции против РФ в обмен на подписание перемирия. К слову, как раз на этой неделе, 12 марта, вступают в силу жесткие санкции против российского нефтегазового сектора, введенные еще Джо Байденом.



Также увеличивает вероятность согласия Москвы на прекращение огня быстрое наступление армии РФ в Курской области, которое уже скоро может привести к полной ликвидации плацдарма ВСУ в этом регионе. Как мы уже писали, контроль украинских войск над частью Курской области был одним из главных препятствий к согласию России на перемирие по линии фронта, так как пришлось бы либо оставлять под контролем Украины часть международно признанной территории России, либо менять уход ВСУ с плацдарма в Курской области на какие-либо захваченные районы Украины. И то и другое для Кремля было неприемлемо.



Но сейчас, когда шансы на удержание плацдарма резко снизились и его полное возвращение под российский контроль стало лишь делом времени, Киев может согласиься вывести войска из Курской области в рамках соглашения о прекращении огня. Либо они могут покинуть российский регион еще до подписания такого соглашения.

В последние дни в Украине уже начали звучать призывы к выводу оттуда ВСУ, которым все труднее держать оборону.