В Курской области армия РФ развивает свое наступление, возвращая себе значительные территории.

Еще вчера украинские источники подтвердили, что россияне фактические срезали северную часть плацдарма ВСУ, взяв ключевое село - Малую Локню. А также прилегающие деревни - Николаевку, Викторовку, частично хутор Никольский, а западнее - Черкасское Поречное.

На северо-восток от Суджи россияне вернули себе Мартыновку (это подтверждают все источники, также есть видео), а также Михайловку (по данным россиян и немецкого журналиста Рёпке, но по карте Deep State, это село частично под Украиной).

Российские паблики пишут, что организованное сопротивление ВСУ на всей части Курского плацдарма к северу от Казачьей Локни уже прекратилось и сейчас российские войска ведут его зачистку.

Также они пишут, что армия РФ уже ведет бои за Казачью Локню севернее Суджи, предполагая, что долго украинские войска в этом населенном пункте не продержатся из-за трудностей с логистикой (все дороги простреливаются россиянами, а на некоторых взорваны мосты) и будут вынуждены отойти к Судже, где и попытаются организовать новую линию обороны.

В то же время россияне пытаются сделать это невозможным, окончательно перерезав и дороги в Суджу.

Российские военные паблики пишут о продвижении армии РФ к югу и к юго-западу Суджи с целью выйти к трассе, которая ведет в Сумскую область Украины, чтобы отрезать город от главной линии снабжения.

Напомним, что россияне активно обстреливают эту трассу юго-западнее - из Свердликово в Курской области и из района Новенького на Сумщине, куда прорвались не так давно. Усложнение логистики на Суджу, как считают многие наблюдатели, стало одной из причин быстрого прорыва украинской обороны в Курской области.

А спусковым механизмом нынешнего обвала фронта на Курщине немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке называет прорыв россиян через газопровод под Суджей.

"Операция по трубопроводу, вероятно, обрушила все удерживаемые украинцами районы к северу, северо-востоку и северо-западу от него. Почему? Потому что многие россияне были убиты при выходе артиллерией, но, конечно, не все. Даже 50 живых вооруженных российских солдат в этом районе могли бы перерезать логистику для всех украинских сил за его пределами. Поскольку у Украины не было мобильных тыловых подразделений между Суджей и передовыми позициями, чтобы очистить территорию, это привело к катастрофе, поскольку все украинские силы на севере, северо-востоке и северо-западе внезапно столкнулись с войной на два фронта и оказались отрезанными от снабжения", - пишет Рёпке.

О том, что прорыв российских штурмовиков по газовой трубе стал решающим фактором, пишут и российские военные паблики. Они отрицают, что большая часть штурмовиков были убиты при выходе из трубы, заявляя, что они смогли занять посадки около Казачьей Локни, перерезав таким образом с тыла коммуникации ВСУ на севере Курского плацдарма.

Украина ситуацию с прорывом из трубы в последний раз комментировала в субботу, по факту заявляя, что ситуация "под контролем украинского командования". С тех пор комментариев не было.