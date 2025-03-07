Российские войска практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Об этом свидетельствует карта военного телеграм-канала Deep State.

Россияне продолжили наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки и прорвались практически до границы Украины в юго-западной части украинского плацдарма.

О продвижении в районе Куриловки сообщалось еще вчера. Мы уже предполагали, что это попытки отрезать большую часть украинских войск на Курском плацдарме от логистики, ведущей с Украины. Теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны россиянами, либо находятся под их огневым контролем, что создает большие проблемы со снабжением украинских войск в Курской области.

Российские военные паблики также подтверждают серьёзное продвижения армии РФ к югу от Суджи.

Напомним, эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш) считает, что ВСУ пора выводить из Курской области.

Война в Украине идет 1108-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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