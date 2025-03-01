Украинский военный обозреватель Deep State подтверждает российские удары по всем линиям снабжения украинских войск, продолжающих боевые действия в Курской области РФ.

Об этом сообщается в телеграм-канале обозревателя, публикация содержит карту боевых действий.

Deep State пишет, что в силу всеобщего огневого контроля россияне смогли подбить десятки транспортных средств ВСУ по дороге на Суджу.

С января россияне "наращивали свои возможности контроля нашего передвижения и почему-то с нашей стороны не принимались соответствующие решения, чтобы устранить эту проблему", отмечает обозреватель.

"В течение февраля она (проблема - Ред.) начала достигать своего пика, а самые большие осложнения начались после потери Свердликово, которое пытались возвращать тоже не самым продуманным образом", – говорится в аналитике DS.

Также РФ смогла прорваться в село Новенькое, "нарастив определённую группировку и продолжает это делать, почувствовав успех".

"Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, проходящей от Юнаковки в Суджу и положение дел в этом районе начало ухудшаться давно. Большое количество бойцов подчёркивают эту проблему и с этим необходимо что-то срочно делать, ведь последствия уже неприятны в виде поражений не одного десятка средств передвижения", – говорится в публикации.

"Противник продолжает накопление в районе Свердликово, продолжает оказывать давление и наихудшим сценарием будет выход непосредственно на окраины Суджи, хотя по огневому контролем они уже практически там", – заключает обозреватель.

Ранее россияне утверждали, что взяли Погребки в Курской области.

Война в Украине продолжается 1102-й день. Последними новости с главными событиями 1 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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