Российские войска в феврале захватили 192 квадратных километра территории. Для сравнения, в январе это было 325 кв км. А накануне осенью цифры достигали 700 квадратных километров в месяц.

Такие данные приводит украинский военный паблик Deep State.

При этом нынешний февраль все равно по темпам выше, чем предыдущий (118 кв. км).

С чем связано замедление российских атак в последние месяцы?

Как мы писали в начале февраля, Украина бросила резервы в контратаки на нескольких направлениях: Курская область, Торецк, Покровск.

Каковы итоги?

Под Курском ВСУ провели несколько контратак к юго-востоку от Суджи. Как утверждают российские паблики, к настоящему времени большая часть территории, которую здесь заняли ВСУ, уже возвращена под контроль РФ.

Карта Deep State показывает контроль ВСУ над частью этой территории, но в целом украинский паблик констатирует, что по итогу месяца контролируемая Украиной территория в Курской области уменьшилась с 428 до 396 квадратных километров. Россияне существенно продвинулись на севере и на юго-западе (в районе Свердликово) Курского плацдарма. Последнее продвижение обеспечило им плотный огневой контроль над трассой на Суджу, что создает серьёзные проблемы для всей логистики украинских войск в Курской области, что признают и военные ВСУ.

В Торецке, о захвате которого месяц назад объявили россияне, в последнее время идут контратаки ВСУ. Фиксируется присутствие украинских войск в разных районах города. Российские паблики утверждают, что присутствие украинских войск в городе "очаговое", и действуют они преимущественно в серой зоне, которую никто плотно не контролирует. На карте Deep State значительная часть Торецка указана как серая зона, а некоторые окраины города указаны как находящиеся под контролем ВСУ.

Что касается Покровска, то там ВСУ смогли за счет контратак остановить наступление российских войск к юго-западу от города и вернуть некоторые территории. Но крупных прорывов у украинской армии там пока нет. Россияне ведут встречные атаки. Хотя конфигурация фронта в виде выступа к западу от Покровска там потенциально опасна для армии РФ, так как у ВСУ есть возможность бить с разных сторон по коммуникациям российских войск. И ряд российских пабликов предполагают, что здесь украинские войска попытаются нанести крупный контрудар, отмечая при этом, что и армия РФ сюда перебрасывает резервы.

При этом на других направлениях (например, под Великой Новоселкой и в районе Константинополя) переброска резервов хоть и несколько затормозила продвижение российских войск, но остановить его полностью не смогла.

В целом, как мы уже писали, все будет зависеть от "математики резервов" обеих сторон. Если у одной из сторон резервов недостаточно, но она все равно атакует (чтобы показать, например, в политических целях, тактический успех), то стратегически она окажется в проигрышной ситуации.