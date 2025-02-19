Президент РФ Владимир Путин заявил, что армия РФ пересекла границу с Украиной в Курской области и ведет наступление в Сумской области.

Об этом он сказал журналистам в Санкт-Петербурге.

"Российские военные из 810-й бригады сегодня ночью пересекли границу и вышли на территорию противника", — сообщил Путин.

По информации российских телеграм-каналов, заход в Сумскую область осуществлялся от села Свердликово в Курской области (как утверждает Минобороны РФ, на днях оно было возвращено под российский контроль) в направлении на села Новенькое и Басово в Сумской области. Они отмечают, что целью россиян является перерезание трассы на Суджу.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг эти данные.

По его словам, российская ДРГ действительно пыталась зайти через границу в Украину, однако была уничтожена, и угроз крупномасштабного наступления на этом участке нет.

Объективных подтверждений продвижения российских войск на этом направлении в настоящее время нет.

В комментарии ВВС Госпогранслужба Украины также не подтвердила информацию о заходе российских войск на территорию Сумской области.

При этом данные онлайн-карты Deep State свидетельствуют о существенном продвижении армии РФ в Андреевском мешке, что у села Андреевка в Волновахском районе Донецкой области, и подходе к Константинополю.

Война в Украине идет 1092-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска снова продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и вошли с юга в село Константинополь. Поселок имеет ключевое значение для ликвидации Андреевского мешка, который удерживает украинская армия. Также россияне продолжают наступление к западу от Великой Новоселки.

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