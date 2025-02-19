В среду, 19 февраля, в Украине идет 1092-й день войны с Россией.

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Последние новости

9.50 В Одессе вчера вечером "Шахедами" были атакованы электротрансформаторы, сообщает Зеленский.

Не менее 160 тысяч человек остались без тепла и света.

8.35 Кадры поликлиники в Одессе, которая пострадала от налета "Шахедов".



8.03 В Харькове ночью под удар дрона попало производственное предприятие в Слободском районе.

Повреждены техника предприятия и другое имущество, заявил мэр Игорь Терехов.

7.45 В Одессе после вчерашних атак без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон - более 500 домов.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

По его словам, существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.

Напомним, вчера ближе к полуночи произошёл массированный обстрел Одессы с большим количеством взрывов.

Паблики писали, что массированная атака "Шахедов" шла со стороны моря.