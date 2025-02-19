Когда вчера пошли первые заявления Трампа с критикой Зеленского, в украинских соцсетях и политикуме многие дали такой совет Зеленскому в отношении Трампа: "да пошли его на х@й!".

На первый взгляд сами по себе резкие заявления Трампа, возможное прекращение американской помощи Украине и даже снятие санкций с РФ и наложение санкций на окружение Зеленского (если до всего этого дойдёт), не приведут к немедленному краху Украины и украинской власти. Зеленский пока контролирует ситуацию в стране и контроль этот (а также подавление недовольных) только ужесточается. А наезды Трампа на Зеленского Банковая могут попытаться использовать для консолидации общества вокруг власти. Некоторый запас прочности у финансовой системы страны также есть - $43 млрд золотовалютных резервов. Какая-то помощь идет от Европы. Военная ситуация хоть и тяжелая и российская армия постепенно продвигается, но пока обвала фронта нет. А основное оружие нынешней войны - дроны, Украина производит сама. Плюс, опять же, что-то Европа передает.

Однако вопрос в том, какова дальнейшая перспектива Украины, в каком направлении будут двигаться события? И в этом и есть основная опасность, так как перспективы страны при реализации описанных выше рисков, мягко говоря, негативные. И траектория развития ситуации будет двигаться не в пользу Украины.

Подробно мы об этом писали в материале Повестка меняется. Что значат переговоры в Эр-Рияде, заявления Зеленского и Трампа.

Если кратко, то отсутствие американской помощи создаст критические проблемы в целом ряде секторов в обороне Украины (в первую очередь по ПВО, но не только). Не до конца понятна готовность и возможность Европы наращивать помощь Украине в условиях прекращения американской поддержки и начала переговоров США и РФ.

Но главная угроза при сценарии, когда США прекращают поддержку и, тем более, при сценарии, когда снимаются санкции с России, заключается в том, что это создаст общее ощущение обреченности Украины. И в мире, и внутри страны. Что может запустить крайне опасные процессы для украинской государственности.

При этом далеко не всем в Украине понятно, что именно такого "капитулянского" есть в предлагаемой американцами схеме "сначала перемирие, потом выборы, потом заключение мирного соглашения" (последнее, к слову, можно будет вынести на референдум одновременно с выборами). Почему против этого сценария так резко выступает Зеленский, рискуя утратой американской поддержки? Тем более, что украинские власти из переговорного процесса никто не исключает. Американцы регулярно с Киевом общаются. Сегодня в Украину, например, приехал Келлог.

На Банковой говорят, что они не хотят прекращать огонь до получения гарантий безопасности аналогичных натовским и/или ввода европейских миротворцев (но ни по тому, ни по другому согласия Запада пока нет, так как там не хотят воевать из-за Украины с Россией).

Противники Зеленского выдвигают альтернативные версии мотивов. В частности о том, что в процессе переговоров с США и РФ для Зеленского главный вопрос - это действительно гарантии. Но не гарантии безопасности для Украины, а гарантии переизбрания самого Зеленского на пост президента. И, по данной версии, если такие гарантии от Трампа и Путина Зеленский получит, то он согласится и на прекращения огня, и на выборы, и на серьёзные уступки по условиям завершения войны.

Впрочем, какая бы версия не была верной, очевидно, что украинские власти начали рискованную игру, которая уже привела к конфликту с Вашингтоном со всеми вытекающими отсюда угрозами и последствиями.