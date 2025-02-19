Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил бывший советник Банковой Алексей Арестович.

Так Арестович прокомментировал пост президента США, где тот назвал украинского лидера "диктатором без выборов".

"По информации, которая мне стала известна из открытых источников, за словами скоро должны последовать дела. В частности, рассматривается возможность ввода прямых санкций против окружения Зеленского. Под угрозой: Миндич, Шефир, Колюбаев, Пищанская. Это все - доверенные кошельки любимого резидента, ворота для его коррупционных денег", - сообщил бывший советник Банковой.

Также он назвал Зеленского "не вполне вменяемым клоуном-диктатором" и "больным наркоманом, удерживающим в заложниках целую страну".

Арестович заявил, что призывы блогеров, подконтрольных Офису президента, объединяться вокруг Зеленского выглядят "аморально и лживо", поскольку Зеленский "убивает Украину не менее эффективно, чем Путин".

Ранее Арестович назвал самый негативный и самый позитивный сценарии окончания войны в Украине. По его мнению, негативный выглядит так: Украина начинает "воевать" с президентом США Дональдом Трампом, Трамп прекращает поддержку Украины, у ВСУ рушится линия фронта, фронтовики устраивают военный Майдан и "сносят" Зеленского.

Также Арестович считает, что власти Украины хотят затянуть войну еще на два года.