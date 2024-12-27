"До реванша демократов в США". Арестович считает, что власти Украины хотят затянуть войну еще на два года
Украинская власть попытается затянуть войну еще на два года, ожидая частичного возвращения во власть американских демократов через победу на выборах в Конгресс 2026 года.
Так считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
"У Трампа есть два года, у его администрации, потом будут перевыборы в Сенат, Конгресс. Демократы по идее должны взять реванш. В идеале бы затянуть на два года, считают некоторые лица в Киеве, до реанимации и возвращения демократов. Я думаю, что будут применяться нашим руководствам все меры для максимального затягивания этой истории. Надо будет до 15 понизить (возраст мобилизации - Ред.), они понизят до 15", - заявил экс-советник Банковой.
Арестович считает, что в затягивании войны не заинтересован Трамп, и он имеет несколько мер давления на Киев, в частности, через публикацию результатов расследований американских правоохранителей против руководства Украины.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп дает европейцам понять, что американская помощь Украине будет сокращена, и давит на них, чтобы они увеличили свою помощь.
Также мы выяснили, что президент США Трамп обещал сделать уже в первый день.