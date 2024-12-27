Украинская власть попытается затянуть войну еще на два года, ожидая частичного возвращения во власть американских демократов через победу на выборах в Конгресс 2026 года.

Так считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"У Трампа есть два года, у его администрации, потом будут перевыборы в Сенат, Конгресс. Демократы по идее должны взять реванш. В идеале бы затянуть на два года, считают некоторые лица в Киеве, до реанимации и возвращения демократов. Я думаю, что будут применяться нашим руководствам все меры для максимального затягивания этой истории. Надо будет до 15 понизить (возраст мобилизации - Ред.), они понизят до 15", - заявил экс-советник Банковой.

Арестович считает, что в затягивании войны не заинтересован Трамп, и он имеет несколько мер давления на Киев, в частности, через публикацию результатов расследований американских правоохранителей против руководства Украины.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп дает европейцам понять, что американская помощь Украине будет сокращена, и давит на них, чтобы они увеличили свою помощь.

Также мы выяснили, что президент США Трамп обещал сделать уже в первый день.