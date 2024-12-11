Если новоизбранный президент США Дональд Трамп остановит помощь Украине, у Киева хватит средств, чтобы воевать до середины 2025 года.

Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Я считаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять хотя бы на первое полугодие 2025 года. Мы предоставим достаточные бюджетные ассигнования для закупки необходимых боеприпасов и военной техники в 2025 году. Сейчас мы получаем необходимое вооружение из Соединенных Штатов. Это означает, что, по крайней мере, в первой половине года и в последующий период мы будем хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять этой агрессии", - сказал министр, отвечая на вопрос, что будет, если Трамп остановит поддержку Киева.

Напомним, на днях Трамп заявил, что Украина может не получить прежние объёмы военной помощи после его инагурации.

Между тем администрация президента США Джо Байдена пообещала до своего ухода предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.