В Пентагоне объявили о выделении пакета военной помощи Украине почти на миллиард долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе.

Заявляется, что Украине выделены 988 миллионов долларов по программе по закупке новых вооружений.

В пакет вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, оборудование для ремонта танков и бронетехники.

Средства выделяют по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Она не предусматривает быстрой отправки помощи с военных складов. По этой программе Пентагон заключает контракты с производителями на производство оружия для Украины.

Напомним, накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан после разговора с главой Офиса президента Андреем Ермаком сообщил, что администрация президента США пообещала до своего ухода предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть отправить всю выделенную Байденом помощь до прихода в Белый дом Трампа.

При этом, из-за длительных сроков доставки, часть этой военной помощи поступит в ВСУ уже после инагурации Трампа, уточняют чиновники.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.