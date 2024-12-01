Соединённые Штаты не планируют поставлять Украине ядерное оружие.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.

Он сказал, что Штаты сфокусированы на поставках Киеву обычных вооружений и опроверг сообщения некоторых западных СМИ о том, что администрация Байдена открыта для возвращения ядерного оружия Украине.

"Это не рассматривается. Нет. То, что мы делаем, - это наращивание различных обычных возможностей Украины, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести борьбу с россиянами. Но речь не идет о ядерном потенциале", - отметил Салливан.

Ранее о том, что такой вопрос обсуждается американцами, писала газета The New York Times.

"Несколько чиновников даже предположили, что Байден мог бы вернуть Украине ядерное оружие, изъятое у неё после распада Советского Союза. Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьёзные последствия", – говорилось в статье.

Кремль резко отреагировал на эту публикацию, заявив, что расценит передачу ядерного арсенала Киеву как агрессию с возможным превентивным ударом.

Идею передачи Украине ЯО также раскритиковали члены команды новоизбранного президента Дональда Трампа.

Напомним, немецкий журнал Der Spiegel писал, что создание собственного ядерного оружия будет долгим и опасным для Украины.

Приводя мнения экспертов, издание резюмировало, что само допущение, будто страна может создать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, является "нонсенсом".