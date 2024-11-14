Создание ядерной бомбы в Украине существенно не изменит ситуацию на фронте, а потому и заниматься этим смысла нет.

Такое мнение в комментарии "РБК-Украина" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, если бы ядерное оружие могло изменить ситуацию, на риск его создания можно было бы пойти, несмотря на все "юридические и репутационные сложности".

"Но это точно не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта", - сказал Подоляк.

Влияют на ситуацию на фронте количество оружия, дальнобойность и наличие всех неформальных разрешений на использование вооружений, добавил Подоляк.

Напомним, вчера журнал The Times со ссылкой на документ, подготовленный для Министерства обороны Украины, написал, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если победивший на выборах президента Дональд Трамп прекратит военную помощь США.

В то же время украинские эксперты по ядерным технологиям говорят, что Украина не сможет создать атомное оружие. В Украине никогда не было полного топливного ядерного цикла, благодаря которому можно было бы создать такое оружие.