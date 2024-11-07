Украина может случайно нанести удар по ядерным объектам России, и тогда война станет ядерной. Об этом говорится в статье Foreign Affairs.

В пределах досягаемости украинских ракет и беспилотников находится по крайней мере 14 российских ядерных хранилищ.

Хотя автор статьи пишет, что "нет никаких признаков того, что украинские силы намеренно нацелились бы на места хранения ядерных боеголовок", он отмечает, что "боеголовки могли быть случайно поражены - или преднамеренно атакованы или украдены". Ранее уже были прилеты в 100 км от этих объектов.

"Еще более опасной является возможность того, что украинский ракетный удар или территориальный захват может привести к хаосу в работе хранилища, что позволит злоумышленникам захватить ядерные боеголовки или непреднамеренно спровоцировать эскалацию ядерного конфликта со стороны России", - пишет издание.

Россия должна была бы вывести свои ядерные боеголовки с этих хранилищ с началом боевых действий, но не сделала этого. Возможно, Путин считает, что это будет признаком слабости. А может российские военные опасаются, что Запад истолкует это как подготовку к ядерной атаке, что спровоцирует упреждающий удар НАТО.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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