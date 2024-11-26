Президент США Джо Байден "остро осознает риск того, что Владимир Путин может потенциально применить ядерное оружие, если почувствует угрозу". Однако при этом он разрешил Украине дальнобойные удары по РФ, считая, что это усилит позицию Киева перед ожидаемыми переговорами.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Многие американские чиновники считают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть "втянута" в переговоры с Россией о прекращении войны, "ее могут заставить отказаться от территорий" и резко сократят военную помощь.

Американские и европейские чиновники также уверены, что разрешение на дальнобойные удары нужно было дать раньше, так как теперь у РФ появилось "чувство безнаказанности" и понимание, что американцы не хотят эскалации.

При этом американские разведывательные службы говорили Байдену, что ATACMS может спровоцировать Путина на "резкий ответ". Но в итоге дальнобойные удары разрешили, чтобы попытаться удержать Северную Корею от отправки на войну дополнительных войск.

Отметим, что среди сторонников Дональда Трампа распространена другая трактовка мотивов Байдена выдачи права Украине наносить удары ракетами по территории РФ: затруднить достижение каких-либо договоренностей о скорейшем завершении войны в Украине после инаугурации Трампа.

Напомним, вчера Белый дом впервые подтвердил разрешение Украине бить ракетами ATACMS по России.

Также администрация США дала украинской армии указания по выбору целей для ударов ATACMS.