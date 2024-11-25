Администрация США дала украинской армии указания по выбору целей для ударов американскими ракетами ATACMS.

Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей", – заявил представитель Белого дома.

Напомним, сегодня Белый дом впервые официально подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области России и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.

Между тем будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолтц дал понять, что Дональд Трамп считает эскалацией разрешение уходящего главы Белого дома Джо Байдена бить дальнобойными ракетами по территории РФ.

Ранее Россия изменила свою ядерную доктрину, по которой теперь можно наносить ядерные удары в ответ на неядерные по ее территории при участии западных стран.