Будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолтц дал понять, что Дональд Трамп считает эскалацией разрешение уходящего главы Белого дома Джо Байдена бить дальнобойными ракетами по территории РФ.

Об этом Уолтц заявил в эфире телеканала Fox News.

"Избранный президент крайне обеспокоен эскалацией и тем, куда она ведет. Если Северная Корея сделала этот шаг, мы сделали шаг. Россия теперь ответила. Иран вовлечен. Южная Корея думает вмешаться. Теперь наши союзники также расширили дальность своих ракет. Нам необходимо ответственно положить этому конец. Нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и действовать, упреждая виток эскалации, а не отвечая на него", - сказал будущий советник Трампа.

Также Уолтц заявил, что администрация нового президента США Дональда Трампа уже в январе начнёт заниматься урегулированием в Украине. Место за столом переговоров должны будут занять в том числе европейцы.

Напомним, ранее Майк Уолтц говорил, что разрешение на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

Между тем посол Украины в Бразилии Андрей Мельник сказал, что время до инаугурации Трампа будет самым сложным в истории Украины.