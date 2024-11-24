Администрация нового президента США Дональда Трампа уже в январе начнёт заниматься урегулированием в Украине. Место за столом переговоров должны будут занять в том числе европейцы.

Об этом в эфире Fox News заявил конгрессмен Майк Уолтц, которого Трамп выдвинул на пост советника по нацбезопасности.

"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы будут условия соглашения (о прекращении огня - Ред.). Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", – заявил Уолтц.

При этом, по мнению американского политика, "ключевую роль" в переговорном процессе по Украине должны взять европейские страны.

"Всем нашим союзникам и партнёрам нужно нести эту нагрузку", – добавил конгрессмен.

Также, по словам Уолтца, Трамп "очень обеспокоен эскалацией и тем, куда это движется".

"Нам нужно привести это к ответственному завершению. Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир", – добавил кандидат в советники по нацбезопасности.

Между тем посол Украины в Бразилии Андрей Мельник сказал, что время до инаугурации Трампа будет самым сложным в истории Украины.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Трамп представит свой план по завершению войны в Украине в январе 2025 года.