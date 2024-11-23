Президент Владимир Зеленский заявил, что в январе будущий глава Белого дома Дональд Трамп представит свой план по окончанию войны в Украине.

Об этом Зеленский сказал на заседании ІІІ Международной конференции по продовольственной безопасности "Зерно из Украины".

По мнению украинского президента, в 2025 году есть шанс закончить конфликт.

"Мы открыты, еще раз скажу, и, кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств... Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", - сказал Зеленский.

Напомним, 20 января состоится инаугурация Трампа, когда он полноправно вступит в должность президента США.

По данным СМИ, избранный президент хочет сделать переговорщиком по Украине Ричарда Гренелла, который выступает против вступления Киева в НАТО.

Ранее Зеленский говорил, что при Дональде Трампе "война завершится быстрее".

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