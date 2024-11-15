В некоторых европейских кругах и даже Киеве "есть тайное облегчение от того, что избранный президент США Дональд Трамп может положить конец войне", и "с гораздо большей вероятностью получит более выгодную сделку от Москвы".

Об этом пишет Politico.

"У Трампа есть в этом некий личный интерес. Он гордится тем, что является мастером заключения сделок, и не хочет, чтобы его видели заключающим ужасное соглашение. И в ходе своих телефонных звонков Зеленскому и их недавней встречи в Нью-Йорке "он вселил некоторую уверенность" в украинского лидера, что тот просто так не бросит Украину", - говорится источник в Республиканской партии.

Таким образом он облегчит нагрузку на Запад, который по своей "глупости" обещал Украине помогать до выхода на границы 1991 года. А президент Владимир Зеленский получит "прикрытие от, вероятно, разгневанных фронтовых украинских солдат". Он будет винить Трампа за потерю уже захваченных Россией территорий - потому что именно это потребуется для заключения соглашения.

Украина при этом очень вряд ли получит членство в НАТО и в этом плане сделка будет "отвратительной", "бандитизм Путина будет вознагражден", но, говорится в статье, это результат действий Запада, который десятилетиями ослаблял свой военный потенциал. И альтернативы окончанию войны по линии фронта нет.

"Другой альтернативы нет. Если не считать "войны навеки" или западных держав, которые сами становятся участниками боевых действий - или, по крайней мере, ставят свои экономики на военные рельсы, чтобы поставлять Украине гораздо больше, чем сейчас - такова суровая реальность. И, по словам республиканского эксперта по внешней политике, знакомого с Зеленским и его окружением, в Киеве это понимают", - пишет издание.

Источник говорит, что Киев теперь считает, что победа Трампа лучше, чем Харрис, поскольку она, как и Байден, просто помогала бы Украине "медленно умирать". Хотя в последнее время не так уж и медленно, учитывая скорость продвижения на фронте РФ.

А если бы она победила, но республиканцы получили большинство в Конгрессе, то Харрис бы вообще не смогла получить никакой дополнительной помощи. А Трампу при желании для этого достаточно "щелкнуть пальцами".

Опасность, однако, как пишет издание, заключается в том, что Зеленский - тоже торговец, "величайший" в истории, по словам Трампа, - не уступит достаточно, и Трамп начнет видеть проблему в Украине.

"Украинцы должны убедиться, что Трамп не видит в них препятствие для мира, и они не должны первыми говорить "нет", даже когда им подбрасывают глупые идеи. Им нужно, чтобы русские продолжали говорить ему "нет", а украинцы выглядели разумной стороной. Тогда Трамп придет к выводу, что единственный способ усадить русских за стол переговоров - это помочь украинцам", - сказал специалист по урегулированию в интервью Politico.

Напомним, Трамп заявил, что война в Украине должна прекратиться, это станет приоритетом его администрации.

Война в Украине идет уже 994-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.