США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 миллиарда долларов до ухода Джо Байдена.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

При этом в Белом доме предупредили, что поставка выделенной Украине военной помощи более чем на 7 миллиардов долларов до ухода Байдена в январе будет непростой задачей для Пентагона.

Украина получит часть выделенной Байденом военной помощи уже после прихода Дональда Трампа к власти из-за длительных сроков доставки, уточнил Белый дом.

На днях в Пентагоне уточнили оставшуюся сумму на военную помощь Украине: около 7,1 миллиарда долларов, включая 4,3 миллиарда, одобренных Конгрессом в апреле, плюс 2,8 миллиарда, которые стали доступны после пересчетов.

Напомним, администрация уходящего президента США хочет передать Киеву всю ранее согласованную помощь до окончания срока полномочий Байдена.

"До 20 января мы отправим Украине все ресурсы, которые согласовал Конгресс", – заявили в Белом доме.