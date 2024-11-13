Избранный президент США Дональд Трамп "демонстрирует симпатию" к главе Кремля Владимиру Путину, одновременно "питая глубокое презрение" к Владимиру Зеленскому.

Об этом заявляют в статье "Как Трамп 2.0 изменит американскую внешнюю политику" колумнисты The Hill: отставной полковник армии США, руководитель исследований в Евразийской программе Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон и руководитель отдела Европы в Associated Press Дэн Перри.

По их мнению, такое отношение к президенту Украины у республиканца сложилось "отчасти из-за отказа Зеленского поддаться шантажу со стороны Трампа во время скандала, который привел к первому импичменту Трампа" (вероятно, имеется ввиду история, когда Трамп требовал расследования по "Бурисме").

Из-за этого личного отношения, по мнению колумнистов, Трамп может сократить помощь Украине, чтобы подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. А Путин может воспринять это как зеленый свет к новым войнам.

Отказ от помощи Украины способен спровоцировать "землетрясение в европейской политике". ЕС столкнется с трудным выбором: вмешаться, чтобы заполнить пустоту, оставленную США, и быстро укрепить собственные механизмы обороны и помощи Украине, или рискнуть и позволить российскому экспансионизму "бесконтрольно развиваться".

"Подход Трампа резко отличается от послевоенного консенсуса, согласно которому США выступали в качестве глобального стабилизатора, используя свою силу для продвижения демократии и обеспечения безопасности — даже когда это сопровождалось финансовыми и военными жертвами. Непредсказуемость Трампа и его готовность перевернуть устоявшиеся нормы могут спровоцировать волну радикальных изменений в ключевых регионах, потенциально изменив глобальный порядок, каким мы его знаем", - резюмируют авторы статьи.

Ранее европейский политик, президент Финляндии, сообщил, что Трамп хочет договориться о мире в Украине ещё до инаугурации.

А издание The Washington Post писало о расчете российских элит на то, что возвращение Трампа в Белый дом создаст для России возможность разрушить единство Запада по вопросу Украины и перекроить мировую карту власти.