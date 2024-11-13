Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен заключить мирное соглашение по Украине "как можно скорее", заявил Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб после разговора с заокеанским коллегой.

Сделка может быть достигнута еще до еще инаугурации.

"Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее. Есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем ​​инаугурации", - сказал Александр Стубб.

Выступая на климатическом саммите в Баку, Стубб отметил, что касательно границы замораживания войны "мы не знаем, где все разрешится".

Ранее мы сообщали, что возвращение Трампа в Овальный кабинет Белого дома создало для России возможность разрушить единство Запада по вопросу Украины и перекроить мировую карту власти.

В коридорах власти в Москве победу кампании Трампа, утверждавшего, что Америке следует сосредоточиться на своих внутренних проблемах, а не помогать таким странам, как Украина, приветствовали как потенциальную победу усилий России по созданию собственной сферы влияния в мире.

В еще более широком смысле это было воспринято как победа консервативных, изоляционистских сил, поддерживаемых Россией, над либеральным, западным мировым порядком, устанавливающим правила для всего мира, которые Кремль (и его союзники) стремятся подорвать.

Ранее мы выяснили, какими будут первые шаги Трампа после возвращения в Белый дом, а также о том, что кто бы ни победил на выборах в США, формировать американскую политику будут идеи Трампа.