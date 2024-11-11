Финляндия откроет границы для граждан РФ в конце февраля 2025 года, переговоры между странами уже идут.

Об этом пишут российские издания.

По их информации, Хельсинки изменил свою позицию после того, что с закрытием российско-финской границы приграничные районы Финляндии понесли серьёзный экономический ущерб в виду отсутствия российских туристов, которые ранее массово приезжали отдохнуть на выходные.

Ранее СМИ РФ утверждали, что Япония частично вернула свои машины на российский рынок.

Так, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda и Mitsubishi снова будут доступны для приобретения на территории РФ.

Ранее о том, что Москва восстанавливает импорт, несмотря на санкции Запада по оплате товаров писали в Bloomberg.

Издание отмечает, что российский импорт в третьем квартале 2024 года восстановился до уровня прошлых 12-ти месяцев.

Восстановление было вызвано расширением внутреннего спроса в сочетании с укреплением рубля в этот период, а также увеличением импорта автомобилей. В целом, "наблюдалось увеличение импорта в Россию из различных регионов мира".