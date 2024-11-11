Токио ослабил санкции против Москвы.

Об этом сообщают российские издания.

Так, Япония частично возобновила экспорт в Россию автомобилей с гибридной движущей установкой.

Запрет на экспорт снят с таких автомобилей как Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3.

Ранее Кремль опубликовал список стран, противоречащих "российским духовным ценностям", куда попала и Япония.

Всего в опубликованном МИД РФ списке оказалось 47 неугодных стран.

Также мы сообщали, что Киев уже получил половину обещанных Японией денег.

Оставшиеся 2,4 миллиарда, как утверждает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, будут перечислены через Всемирный банк – с условием провести реформу "Укрзализныци", что приведёт к повышению цены ж/д билетов для населения, и реформировать таможенную службу Украины.

Тем временем, российско-украинский вооружённый конфликт продолжается уже 990-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне ночью Украину атаковало рекордное количество российских "Шахедов" – 145 беспилотников. Силы ПВО сбили 62 дрона. Также газета The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники написала, что Москва собрала 50-тысячную группировку в Курской области, куда входят и военные из Северной Кореи – идёт подготовка к крупному контрнаступлению.

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