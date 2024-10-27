Вместо того чтобы рухнуть в условиях западных санкций, российская экономика "напряжённо работает", хотя и находится под угрозой "перегрева".

Об этом пишет The Washington Post.

Издание констатирует, что в России не хватает рабочих рук и растут зарплаты.

"В Сибири не хватает мужчин, чтобы водить автобусы. На российских фермах доярки получают зарплату, сравнимую с зарплатой it-работников, а отели с трудом нанимают официантов, уборщиц и поваров", - говорится в статье. Не хватает сварщиков и даже водителей такси.

По данным Росстата, реальная заработная плата в России за первые шесть месяцев 2024 года выросла на 12,9% в годовом исчислении. Доходы самых бедных работников росли быстрее всего - на 67%.

Экономику вперёд толкнули массивные военные расходы, а общие зарплаты в РФ растут вслед за ростом доходов военных, хотя частный сектор за ними не успевает. Также Россия продолжает получать крупные доходы от продажи нефти.

"По мнению экономистов, Россия может позволить себе финансировать конфликт в Украине ещё несколько лет благодаря огромным доходам от продажи нефти и провалам западных санкций, в частности ограничению цен на нефть, введенному "Большой семёркой"", - пишет газета.

При этом, в России раскручивается инфляция, поскольку на фоне вбрасывания денег в экономику "рабочая сила и производственные мощности экономики "почти исчерпаны", как предупредила в июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина. ЦБ пытается бороться с этим повышением ключевой ставки - на днях она выросла до рекордного 21%.

Масштабные военные расходы, заложенные на следующий год "ещё больше подстегнут инфляцию". При этом вопрос, сможет ли Россия всерьёз нарастить свое военное производство, вызывает противоречивые оценки.

Но эксперты уверены в том, что санкции Запада на этом треке провалены, и они не мешают РФ производить военную технику. Россия получает обходными путями весь критический импорт вроде микрочипов.

Ранее Bloomberg писал, что Москва восстанавливает импорт, несмотря на санкции Запада по оплате товаров.

Также СМИ сообщали, что военная экономика России поможет ей воевать еще 5-6 лет.