Экономика Российской Федерации восстанавливает свой импорт, несмотря на санкции, препятствующие перечеслению оплаты.

Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Агентство отмечает, что российский импорт в третьем квартале восстановился до уровня прошлого года, чему способствовал рост внутреннего спроса, несмотря на то, что международные санкции создают трудности для опроведения банковских платежей.

Так, в отчёте о платёжном балансе Банк России сообщил, что стоимость импортируемых в РФ товаров за этот период достигла 76 млрд долларов после годового снижения в предыдущие три квартала. Таким образом, импорт вырос примерно на 9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Восстановление было вызвано расширением внутреннего спроса в сочетании с укреплением рубля в этот период, а также увеличением импорта автомобилей, заявил центральный банк.

Российская валюта укрепилась на 5% по отношению к доллару по сравнению с предыдущим годом и на 2% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.

"Наблюдалось увеличение импорта в Россию из различных регионов мира", – цитирует агенство Центробанк РФ.

Ранее СМИ писали, что из-за санкций США Москва закупает наличные доллары обходными путями, в том числе в странах Африки.

Напомним, стало известно, что в последние месяцы китайские банки массово блокировали сделки с россиянами.