Китай ввел санкции против крупнейшего американского производителя беспилотников Skydio, который поставляет дроны в том числе Украине. Действия КНР стали ответом на одобрение Вашингтоном продажи ударных беспилотников Тайваню.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Из-за новых ограничений компания столкнулась с кризисом в цепочке поставок. Пекин запретил своим компаниям поставлять ей критически важные компоненты, в частности, аккумуляторы. Skydio пытается срочно найти альтернативы и обратилась за помощью к Белому дому: ее генеральный директор Адам Брай встретился с заместителем госсекретаря Энтони Блинкена.

Брай назвал происходящее "попыткой устранить ведущую американскую компанию по производству беспилотников и усилить зависимость мира от китайских поставщиков дронов".

Ранее в Skydio сообщали, что в Украину было отправлено более тысячи беспилотников для сбора разведданных. Киев также запросил тысячи беспилотников модели X10, которая считается менее уязвимой для средств радиоэлектронной борьбы.

Санкционная война между США и КНР идет давно, особенно сильно она разгорелась при Дональде Трампе. В случае своего избрания президентом Трамп готовит новую крупную экономическую атаку на Китай.

В Пекине периодически выступают с осуждением действий Вашингтона.