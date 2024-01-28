Дональд Трамп готовит новую крупную экономическую атаку на Китай в случае переизбрания, что может спровоцировать глобальную торговую войну.

Об этом пишет Washington Post.

Экс-президент уже поддержал понижение торгового статуса Китая в отношениях с США (если его переизберут). Это приведет к резкому росту таможенных тарифов между двумя крупнейшими экономиками мира. Тарифы на китайский импорт в США после этого могут превысить 40 процентов.

А в частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения фиксированной 60-процентной пошлины на весь китайский импорт, пишет издание со ссылкой на источники.



Это приведет "к огромным потрясениям" в экономике США и всего мира.

Издание напоминает при этом, что Байден сохранил тарифы, которые Трамп ввел еще в 2018 году, а также добавил новые ограничения - на полупроводники и другое оборудование. Но Трамп обещает "резко расширить" существующие пошлины.

Китай - третий по величине торговый партнер США, он уступает лишь Мексике и Канаде.

Ранее The Washington Post писал, что в Кремле считают, что углубление связей с Китаем и странами глобального Юга позволит РФ бросить вызов системе, в которой доминируют США и "подорвать Запад".

Также мы сообщали, что Китай ударными темпами инвестирует в развитие своего промышленного производства, что усиливает его позиции на мировом рынке и может вызвать жесткое противодействие со стороны стран Запада.